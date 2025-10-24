ТСН у соціальних мережах

У Путіна закінчуються гроші: в Росії обвалилося виробництво зброї

Військово-промисловий комплекс Росії, який тримав на собі економіку держави-агресора, вперше від початку війни увійшов у стагнацію, що сигналізує про вичерпання бюджетних можливостей Кремля.

Ірина Ігнатова
Виробництво зброї в Росії

В РФ обвалилося виробництво зброї

Головний двигун російської економіки, що тримався на трильйонних витратах на державне оборонне замовлення, несподівано дав збій. За даними Росстату, військово-промисловий комплекс (ВПК) Росії вперше віл початку повномасштабної війни перейшов до стагнації, а в деяких галузях — навіть до скорочення виробництва. Це може свідчити про перші серйозні проблеми у бюджетній політиці Кремля.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times з посиланням на офіційні дані Росстату та оцінки аналітиків.

Несподіване падіння після рекордного росту

Після того як галузі, пов’язані з ВПК, демонстрували зростання на рівні 20-30% протягом 2023 та 2024 років, у вересні 2025 року вони раптово показали обвальне падіння.

Зокрема, виробництво «готових металевих виробів» — галузі, що виробляє комплектуючі для військової техніки та озброєння — у вересні пішло в мінус на 1,6% у річному вимірі. Ще в серпні ця ж галузь зростала на 21,2%.

Падіння зафіксовано й у виробництві важкої військової техніки. Випуск «інших транспортних засобів», куди статистика включає танки та бойові машини піхоти (БМП), сповільнив ріст більш ніж у десятеро: з 61,2% у серпні до лише 6% у вересні. За оцінкою Райффайзенбанку, порівняно з серпнем, ці дві ключові військові галузі показали обвальний спад на 6% та 20% відповідно.

Бюджетні проблеми як причина краху

Такий різкий розворот у промисловості, що до цього часу вважалася головною опорою російської економіки, викликав занепокоєння серед економістів. Аналітики дослідницької групи Macro-Advisory (MMI) зазначають, що останні дані щодо військової промисловості Росії просто шокують.

Експерти MMI пишуть, що галузі ВПК, які раніше тягнули економічний індекс вгору, цього разу навпаки потягли його вниз: індекс обробних галузей у вересні зріс лише на 0,4%, що у вісім разів менше, ніж у серпні.

Наталія Орлова, головна економістка Альфа-банку, припускає, що падіння у промисловості є прямим наслідком бюджетних проблем Росії. Машинобудівний комплекс, який критично залежить від держзамовлень, у вересні впав на 0,1%. Це означає, що Кремль, ймовірно, вже не може підтримувати колишні трильйонні вливання у військову машину.

Нагадаємо, після запровадження нових санкцій проти РФ кремлівський диктатор Володимир Путін висміяв Захід, пожартувавши про «дефіцит унітазів» у Росії. Він заявив, що санкції суттєво не вплинуть на економіку країни.

