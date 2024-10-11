У Путіна залишилася єдина “червона лінія”: чого боїться господар Кремля — американський експерт

США повинні зняти обмеження на застосування боєприпасів далекого радіусу дії і заохотити союзників зробити те саме.

Єдина реальна “червона лінія” президента РФ Володимира Путіна щодо України полягає в прямому втручанні військ НАТО у війну. Господар Кремля боїться НАТО і Сполучених Штатів.

Таку думку висловив директор національної безпеки Інституту прогресивної політики Пітер Юул в авторській колонці для американського видання The Hill.

Експерт нагадав, що США та їхні союзники по НАТО неодноразово перетинали оголошені Путіним червоні лінії без особливих наслідків. Проте зараз американські офіційні особи відмовляються дозволити Україні використовувати надану США зброю, таку як ракети великої дальності ATACMS, для нанесення ударів по цілях у глибині Росії.

“Повідомляється, що вони побоюються, що Москва помститься безпосередньо державам-членам НАТО, применшуючи ефект, який удари по російських аеродромах, складах матеріально-технічного забезпечення та плацдармах можуть мати на полі бою”, - зауважив Пітер Юул.

Американський фахівець назвав єдиною “червоною лінією” для Путіна пряме втручання військ НАТО у війну в Україні.

“Все, що буде нижче порогу прямого втручання НАТО, ймовірно, не спровокує серйозної відповіді проти Сполучених Штатів або їхніх союзників — хоча це може означати більш жорсткі російські удари по українських цивільних”, - зазначив він.

Пітер Юул вважає, що США повинні зняти обмеження на застосування боєприпасів далекого радіусу дії і заохотити союзників зробити те саме. Винятком можуть бути лише атаки на російські стратегічні радари раннього попередження, які, серед іншого, мали б попередити Москву про наближення ядерної атаки.

“Якщо дозволити Україні вдарити по Росії американською зброєю, Київ не виграє війну. Але правильно націлені та вміло виконані — а українські військові, безперечно, продемонстрували здатність робити і те, і інше — такі удари можуть зменшити тиск на українські сили, які воюють на передовій, а також підірвати здатність Москви здійснювати терористичні атаки проти українських цивільних”, - наголосив експерт.

Нагадаємо, раніше досвідчений німецький дипломат Вольфганг Ішингер заявив, що Захід повинен витрачати менше часу на хвилювання про “червоні лінії” президента Росії Володимира Путіна та встановити свої власні.

Червоні лінії Путіна: постачання ракет КНДР для Кремля та дозвіл Україні на удари вглиб Росії

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