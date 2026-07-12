Путін розширює війну на Європу / © ТСН.ua

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Кремль дедалі активніше переносить військове протистояння за межі України, посилюючи тиск на країни НАТО та розгортаючи інформаційні й військові провокації в Європі. Причиною цього може бути переконання президента РФ Володимира Путіна, що найближчі два місяці є його останнім шансом змінити несприятливий для Росії перебіг війни.

Про це пише військовий оглядач The Independent Роберт Фокс.

На думку аналітика, попри заяви Кремля про успіхи, російська армія не досягає вирішального прориву на фронті. Україна продовжує стримувати наступальні дії РФ, тоді як втрати російських військ залишаються надзвичайно високими.

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«Путін нині відчуває вікно можливостей, щоб домогтися якоїсь „перемоги“, яку можна буде продати російському народу до кінця вересня», — зазначає Фокс.

За його словами, оптимізм російського керівництва ґрунтується на кількох чинниках, серед яких міжнародна політична невизначеність та проблеми української протиповітряної оборони.

Наслідки українських ударів для Росії

Оглядач наголошує, що Україна продовжує нарощувати можливості далекобійних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі Росії.

За словами Фокса, українські ракети й безпілотники регулярно завдають ударів по нафтопереробних заводах, логістичних об’єктах та підприємствах російського військово-промислового комплексу, що поступово виснажує можливості країни-агресорки вести війну.

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Водночас Росія стикається з дедалі більшими економічними труднощами, зокрема дефіцитом пального, перебоями зі зв’язком та погіршенням ситуації в окупованому Криму.

Кремль провокує НАТО

Фокс звертає увагу, що Москва фактично розширює військову активність далеко за межі України.

За його словами, російська влада останнім часом посилила інформаційні атаки проти країн Балтії, безпідставно звинувачуючи їх у допомозі Україні під час ударів по території РФ.

Крім того, Росія збільшила військову активність поблизу сил НАТО. Зокрема, російський розвідувальний літак Ту-142 наблизився до британського авіаносця HMS Prince of Wales, який перебував у складі корабельної групи Альянсу в Норвезькому морі.

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За оцінкою оглядача, також значно активізувалися російські підводні човни, які ведуть розвідку поблизу критично важливої морської інфраструктури в Північному морі, Ла-Манші та Ірландському морі.

«Відчуття того, що війна просочується з України по всьому регіону, посилюється», — підкреслює Фокс.

Країни Балтії готуються до можливого нападу

За даними автора, держави Балтії та країни Північної Європи вже активно готуються до можливих кризових сценаріїв.

Зокрема, Латвія підготувала план евакуації населення прикордонних районів і видала громадянам спеціальні інструкції щодо дій у разі війни.

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Одночасно десять держав північного флангу НАТО координують плани цивільної евакуації на випадок потенційної російської агресії.

Путін може вдатися до нової мобілізації

Роберт Фокс вважає, що якщо Кремлю не вдасться досягти військових результатів найближчим часом, Росія може перейти до ще радикальніших кроків.

«Найімовірніший — оголошення часткової чи повної національної мобілізації для набору щонайменше 500 000 нових військових», — зазначає автор.

На його думку, такий сценарій майже неминуче супроводжуватиметься запровадженням повноцінного воєнного стану в Росії.

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Нові виклики для Європи

Оглядач підсумовує, що загроза вже виходить далеко за межі України, тому європейським союзникам необхідно прискорити зміцнення власної оборони.

«Необхідно мислити напружено, швидко і, всупереч звичці, вкрай практично щодо того, що потрібно для безпеки нації просто зараз», — резюмує Роберт Фокс.

Нагадаємо, у Росії одночасно поглиблюються економічні труднощі, проблеми із забезпеченням паливом, ситуація на фронті та внутрішнє невдоволення. Нинішня стратегія Кремля полягає у спробі виграти час і пережити складний період.

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