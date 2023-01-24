У Путіна заявили про погіршення відносин із Німеччиною і пригрозили наслідками за дозвіл постачати Україні Leopard 

Пєсков заявив, що відносини Росії та Німеччини і так перебувають у "досить низькій точці".

У Кремлі бояться, що Україна може отримати від західних партнерів бойові танки Leopard, і пригрозили Німеччині наслідками за дозвіл на постачання техніки для ЗСУ.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

"Відносини і так перебувають у досить низькій точці. І хоч якогось субстантивного діалогу з Німеччиною та з іншими країнами Європейського союзу та Північноатлантичного альянсу не спостерігається. Але, безумовно, подібні постачання не обіцяють нічого хорошого для майбутнього стосунків. Вони, безумовно, залишать неминучий слід для майбутнього цих стосунків", - сказав він.

Німеччина затягує із постачанням танків Leopard

Нагадаємо, 20 січня під час засідання "Рамштайну" країни-учасниці саміту не ухвалили рішення про постачання Україні німецьких танків Leopard.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

У США висловили розчарування з приводу нерішучості ФРН. Йдеться про передачу Україні танків Leopard-2 для протистояння РФ.

Тим часом західні ЗМІ пишуть, що військово-промисловий концерн Rheinmetall готовий передати Україні 139 танків "Леопард", якщо це дозволить уряд Німеччини.

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