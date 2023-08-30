У Путіна здивували однією з версій причин авіакатастрофи літака Пригожина 

Слідство будуть проводити лише російські фахівці.

В Кремлі заявляють, що слідство має різні версії причин авіакатастрофи літака, в якому загинув ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Очевидно, що існують різні версії, серед яких версія, скажімо так, "навмисне злодіяння". Давайте дочекаємося результатів нашого російського розслідування, яке веде Слідчий комітет", - наголосив прессекретар президента-диктатора РФ.

За словами Пєскова, про міжнародне розслідування справи про загибель Пригожина не може бути й мови. Мовляв, у поточній ситуації є обставини, які не дозволяють проводити розслідування із залученням іноземних фахівців.

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Як повідомлялося, Євгена Пригожина таємно поховали в Санкт-Петербурзі на Порохівському кладовищі. Прощання з головним "вагнерівцем" відбулося у "закритому форматі".

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що в РФ розбився літак з Євгеном Пригожиним на борту. Російські пропагандистські Телеграм-канали припускають, що це зробили російські засоби ППО.

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