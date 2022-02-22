У Путіна зізналися, що "пряма трансляція" засідання Радбезу Росії була змонтованим записом

У Путіна зізналися, що "пряма трансляція" засідання Радбезу Росії була змонтованим записом

Пєсков зазначив, що жодних позначень і плашок з написом "прямий ефір" нібито не було.

На брифінгу 22 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що засідання Ради безпеки РФ, яке було нібито "прямою трансляцією", виявилося записаним і змонтованим відео.

Про це пише Медуза.

"Це ж було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках. Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань", — сказав Пэсков.

При цьому він зазначив, що жодних позначень і плашок з написом "прямий ефір" нібито не було.

Скриншот з YouTube-каналу російського видання РБК

Пєсков наголосив, що цей змонтований заздалегідь запис був "безпрецедентною відкритістю" з боку Кремля.

Нагадаємо, про те, що засідання Радбезу РФ, яке відбулося 21 лютого, показали в записі, свідчив годинник на руці міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Він показував 12:47, а сама трансляція відбувалася на п'ять годин пізніше.

До того ж, на відео з підписанням документів про визнання "ЛДНР" годинник Путіна показує 12:15, тобто він відставав на понад 10 годин. Варто зазначити, що, згідно з часом "трансляції", підписання документів відбулося приблизно о 22:35 за московським часом.

Натомість звернення "ватажків" ОРДЛО з проханням визнати їхню "незалежність", судячи з метаданих, також було записано раніше - близько 14:00.

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