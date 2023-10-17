У Путіна зробили цинічну заяву щодо зброї з КНДР для окупантів

У РФ прокоментували інформацію британської розвідки про постачання озброєння та боєприпасів із КНДР до РФ.
У російського диктатора Володимира Путіна заявили, що "немає жодних доказів постачань озброєнь із КНДР у РФ".
Таку заяву зробив речник президента країни-агресорки Дмитро Пєсков.
"Це давно, це не тільки британська розвідка, це й американська розвідка, вони весь час це повідомляють, ніяких не надаючи доказів", - цинічно стверджує Пєсков.
Він також додав, що Північна Корея - це "найближчий сусід Росії", тож вони будуть і надалі "будувати взаємовигідні відносини".
"Ми продовжуватимемо вибудовувати з нашим найближчим сусідом взаємовигідні відносини, які ґрунтуються на взаємній повазі, і розвиватимемо ці відносини в усіх галузях, це наше суверенне право, і ми не думаємо, що хтось має право в це втручатися", - зухвало сказав Пєсков.
Зброя з КНДР для Росії
13 жовтня у Білому домі заявили, що КНДР передала Росії до 1000 контейнерів військової техніки та боєприпасів.
Водночас британські фахівці впевнені, що операція між росіянами та північними корейцями є "більш регулярною, масштабною і тривалою". Нові супутникові знімки свідчать, що два вантажні судна під російським прапором "Ангара" та Марія" у середині серпня почали курсувати між північнокорейським портом Раджин і захищеним портовим комплексом у Дунаї на Далекому Сході РФ. Від середини серпня і до 14 жовтня ці судна здійснили щонайменше п’ять рейсів у обидва боки.
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