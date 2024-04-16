У Путіна зробили нову заяву про "олімпійське перемир'я", яке просуває Макрон

Пєсков заявив, що Україна нібито планує використати це перемир'я для "переозброєння та перегрупування".

"Олімпійське перемир'я", яке просуває президент Франції Еманюель Макрон, Київ нібито використовує для переозброєння та перегрупування.

Про це заявив речник президента-диктатора Російської Федерації Дмитро Пєсков на брифінгу 16 квітня, передає кремлівський пропагандистський ресурс "РІА Новості".

"Москва звертала увагу, що подібні ідеї Київ використовує для переозброєння та перегрупування", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, зокрема в Україні, на час проведення Олімпійських ігор-2024 та розраховує на допомогу президента Китаю Сі Цзіньпіня у цьому питанні.

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