У Путіна зробили нову заяву щодо перемовин з Україною

У Кремлі кажуть, що це начебто Україна розірвала переговорний процес "за вказівкою британців".

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав "теоретичною" можливість проведення перемовин з Україною в одній із країн Європи.

Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ у вівторок, 5 грудня.

За його словами, РФ зберігає готовність до переговорів.

"Головне для нас – досягти наших цілей. І, звичайно, ми воліли б це робити політико-дипломатичними засобами. Ось і тому ми зберігаємо готовність до переговорів", – заявив він.

Своєю чергою російська газета Ізвєстія з посиланням на високопоставлене джерело повідомила, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, в тому числі на території західної країни.

Тим часом сам речник Кремля поскаржився, що це начебто Україна розірвала переговорний процес "за вказівкою британців".

Перемовини України та РФ: що відомо

У Зеленського кажуть, що РФ знову заговорила про перемовини, щоб переформатуватися і піти далі, збільшивши тиск.

Російський політолог вважає, що РФ вкрай потрібні перемовини. Вона хоче досягти цього раніше, ніж Україна отримає вирішальне озброєння від партнерів.

Водночас стало відомо, що під час російсько-українських переговорів у лютому-березні 2022 у потенційному проєкті мирної угоди навіть не було ймовірного варіанту обміняти якісь поступки з боку України на припинення війни і повне виведення російських військ.

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