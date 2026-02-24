Росія анонсує переговори з США через міфічну ядерну зброю України: подробиці

Юрій Ушаков / © Getty Images

Росія планує донести до США інформацію про ймовірну появу в України ядерної зброї.

Про це заявив представник Кремля Юрій Ушаков, передають РосЗМІ.

Ушаков повідомив, що Москва має намір окремо обговорити це питання з американською стороною.

«Ми спеціально про це будемо розмовляти з американцями», — сказав він в ефірі телеканалу «Россия 1».

Що передувало

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки РФ заявила про нібито підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні компонентів ядерного озброєння і технологій його доставлення. У відомстві стверджували, що таку допомогу можуть подати як українські розробки, зокрема згадували французьку бойову частину TN75.

На ці заяви відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. У своїх дописах він заявив, що в разі такого розвитку подій Росія може застосувати нестратегічну ядерну зброю по цілях в Україні, а також пригрозив ударами по країнах, які, за його словами, стануть «співучасниками» конфлікту.

До слова, британський уряд відреагував на заяви росіян про нібито намір Лондона та Парижа надати Україні ядерну зброю. Там спростували таку інформацію.

«Це очевидна спроба Володимира Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди», — заявили в уряді Британії.

«Ви, мабуть, чули слова прем’єр-міністра сьогодні вранці, в яких він віддав шану неймовірній стійкості українців… Ми продовжуватимемо наші зусилля задля забезпечення справедливого та тривалого миру», — додали там.