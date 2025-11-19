ТСН у соціальних мережах

У Путіна зробили цинічну заяву про переговори з Україною

Кремль відреагував на заяву Ердогана про відновлення Стамбульського процесу: Пєсков заявив, що паузу створив Київ.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Путіна зробили цинічну заяву про переговори з Україною

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Туреччини / © Getty Images

В Кремлі відреагували на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про відновлення Стамбульського процесу щодо України.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував цю заяву голови Туреччини.

За словами Пєскова, Москва залишається «відкритою до переговорів, однак пауза у діалозі виникла нібито через позицію Києва».

«Москва відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла власне через небажання „київського режиму“ продовжувати цей діалог», — зазначив він.

Коментар Кремля прозвучав після того, як Ердоган запропонував розширити Стамбульський формат і долучити до нього більше сторін, а також висловив готовність Туреччини сприяти післявоєнному відновленню України.

