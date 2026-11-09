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В Кремлі зробили заяву про поїздку Путіна на саміт G20 та можливе спілкування з Мерцом
У Кремлі поки не підтверджують ані участь Путіна в саміті G20 у Маямі, ані можливість його спілкування з Мерцом.
У Кремлі поки не готові говорити про можливу поїздку очільника РФ Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в американському Маямі. Також наразі невідомо, чи може російський лідер провести зустріч або поспілкуватися там із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистським росЗМІ.
За словами представника Кремля, говорити про можливість візиту Путіна на саміт «поки що зарано». Так само передчасно обговорювати ймовірні контакти російського президента з німецьким канцлером під час заходу.
«Поки що рано говорити про можливість поїздки Путіна на саміт G20 до Майамі, а також про контакти там із Мерцем», — заявив Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, сам канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готовий поговорити з Путіним, якщо той приїде на саміт G20 до Маямі. Раніше Мерц заявив, що не виключає прямих переговорів із російським президентом у грудні цього року.
Мерц також наполягає на участі українського президента Володимира Зеленського в разі присутності Путіна.