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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Путіна зробили заяву щодо "замороження" війни в Україні: чи готова Москва зупинити вогонь

Росія відкинула «замороження» війни. Ушаков зробив заяву про припинення бойових дій.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Путін та Ушаков

Путін та Ушаков / © Associated Press

Країна-агресорка Росія категорично виключає можливість припинення бойових дій проти України за нинішньою лінією зіткнення та не зацікавлена у будь-яких ініціативах щодо «замороження» конфлікту.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передають російські пропагандистські ресурси.

Що заявили в РФ про «замороження» війни в Україні

Представник Кремля підтвердив позицію Москви, відповідаючи на запитання щодо пропозицій низки іноземних країн зупинити війну по поточній лінії фронту.

«Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це», — сказав Ушаков.

Окрім цього, у російського диктатора відповіли на запитання щодо публікацій в американських ЗМІ інформації щодо так званої «тихої дипломатії» між США та РФ. Представник країни-агресорки прокоментував непублічні контакти у звичній для Москви манері.

«Дипломатія зазвичай завжди ведеться тихо. Якщо про щось голосно говорять, то це вже не дипломатія, це вже публічні заяви, мабуть», — сказав Ушаков.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров категорично виключив можливість перемир’я та заморожування бойових дій в Україні.

Також Лавров заявив, що Москва передала Держдепартаменту США запит щодо постачання озброєнь, розвідданих, а також можливої участі Вашингтона в ударах по території Росії.

Тим часом Україна продовжує ударну кампанію по стратегічно важливих цілях Росії. 16 серпня зазнав атаки один із найбільших логістичних хабів Wildberries, який розташований у Коледіно Московської області.

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