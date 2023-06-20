У путініста Микити Міхалкова знайшли елітний маєток на узбережжі Іспанії (фото)

По 25 відсотків з маєтку він оформив на дружину, доньок і сина.
У кремлівського пропагандиста та путініста Микити Міхалкова, який “бореться з Європою”, є маєток на південному узбережжі Іспанії.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Михайло Ткач.
“Міхалков - ще один приклад, як пропагандист у росії бореться з Європою і в той же час купує маєток в Європі. Провінція Кадіс, містечко Сан-Роке на південному узбережжі Іспанії. Саме тут розташовується вілла, яка належить родині міхалкова. 25 відсотків цих угідь у власності дружини міхалкова і по 25 відсотків належать донькам та синові”, - розповів Михайло Ткач.
Крім того, три квартири в одному будинку донька режисера має в Аліканте.
“Узбережжя Коста Бланка, де розташовується елітний комплекс - пятизірковий готель та клініка Sha. Частиною нерухомості на цій території володіє безпосередньо кремлівський пропагандист нікіта міхалков. У грудні 2022-го, через 10 місяців від початку російського вторгнення до України, міхалков таки потрапив під санкції ЄС. Відповідно до виписки з іспанського реєстру, під санкції потрапила нерухомість міхалкова на території комплексу Sha. А от вілла в Кадізі та квартири доньки під санкції не потрапили. Поки що”, - додав журналіст.
Нагадаємо, що Данілов назвав головний пріоритет ЗСУ під час наступу.
Читайте також: