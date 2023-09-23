У Путіна є лише одна причина для нової мобілізації: пояснення експерта

Наступного року на господаря Кремля чекають вибори, тому він не поспішає кидати нову порцію “м’яса” на війну в Україні.

Президента РФ Володимира Путіна до проведення нової мобілізації можуть змусити лише великі втрати і невдачі російської армії на фронті. Наразі від цього кроку його стримує наближення президентських виборів, які призначено у Росії на 2024 рік.

Таку думку висловив в коментарі “24 каналу” політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

“Коли Україна захопить ще один великий населений пункт, наприклад, Мелітополь, прорветься до моря – такі речі змусять Росію проводити мобілізацію. І це буде сильний удар по стабільності режиму”, – вважає він.

За словами Ейдмана, велика кількість росіян буде намагатися втекти з Росії, щоб не потрапити на війну, але на протести проти війни виходити не будуть.

"Ті, хто вийде на вулиці – одразу "відгребуть" дубинками і потраплять до ізоляторів тимчасового тримання. Не думаю, що такі відважні знайдуться. Люди елементарно спробують тікати", – додав Ейдман.

Паніка серед потенційних призовників зашкодить рейтингу Путіна перед виборами та призведе до розколу у так званих "елітах", які вже розуміють, що очільник Кремля не може локалізувати війну.

Нагадаємо, американський філософ, політолог, письменник, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма вважає, що розпад РФ та падіння путінського режиму можливі за умови ослаблення в центрі країни.

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