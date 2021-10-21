У Радбезі ООН різко відреагували на запуск балістичної ракети з КНДР: "Це провокація"

У Радбезі ООН різко відреагували на запуск балістичної ракети з КНДР: "Це провокація"

США закликали посилити контроль за виконанням санкцій проти КНДР.

У Раді Безпеки ООН у середу, 20 жовтня, засудили запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети з підводного човна у бік Японського моря.

Про це повідомляє France 24.

"Ми рішуче засуджуємо цю провокаційну акцію, яка представляє собою явне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявила пані посол Ірландії Джеральдін Бірн Нейсон.

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За її словами, запуск ракети з підводного човна "підкреслює тривале вдосконалення ядерної та балістичної програми КНДР, яка заявила про своє прагнення в остаточному підсумку придбати ядерний потенціал морського базування".

"КНДР повинна негайно припинити свої дестабілізуючі дії і зробити конкретні кроки для повної і незворотної відмови від своїх балістичних ракет, іншого ЗМЗ та ядерних програм", - вказала дипломатка.

Нейсон додала, що "ці запуски ясно демонструють необхідність повного і ефективного виконання санкцій ООН, а також нагальну потребу вирішення проблеми ухилення від санкцій з боку КНДР".

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Її підтримала пані посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, яка зауважила, що "кожне нове удосконалення програм КНДР в області зброї масового знищення та балістичних ракет дестабілізує регіон і загрожує міжнародному миру і безпеці".

"Сполучені Штати закликають КНДР утриматися від подальших провокацій (...) в порушення численних резолюцій Ради Безпеки", - висловилася дипломатка.

Вона також закликала всі держави-члени ООН "виконати свої санкційні зобов'язання": "У нас вже є режим санкцій, нам просто потрібно більш серйозно ставитися до його застосування. Нам потрібно зосередитися на тих, хто порушує санкції".

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети з підводного човна.

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"Новий тип балістичної ракети, призначеної для підводних човнів, з багатьма передовими технологіями наведення (...) зробить значний внесок у розвиток оборонних технологій країни та вдосконалення підводного флоту", - висловилися в Академії оборонних наук КНДР.

Напередодні прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо вказував, що КНДР випустила у бік Японського моря щонайменше дві балістичні ракети. Японський уряд висловив КНДР протест через інцидент.

Запуск відбувся неподалік міста Сінпхо в провінції Південна провінція Хамгьон, розташованого на узбережжі Японського моря.

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