У раді директорів "Газпрому" зятя Назарбаєва може замінити ексканцлер Німеччини

У раді директорів "Газпрому" зятя Назарбаєва може замінити ексканцлер Німеччини

Колишній очільник німецького уряду Герхард Шредер є давнім прихильником Росії.

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який є давнім прихильником Росії, висунули кандидатом до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром".

Про це повідомили у пресслужбі компанії в п'ятницю, 4 лютого.

Ексканцлер з’явився у переліку кандидатів разом із десятьма іншими, серед яких віцепремʼєр РФ Олександр Новак, міністр енергетики РФ Микола Шульгінов, голова правління “Газпрому” Олексій Міллер, спецпредставник президента РФ Віктор Зубков та інші.

Шредер став єдиним іноземним кандидатом, зайнявши місце Тимура Кулібаєва – голови енергетичного комплексу Kazenergy та зятя колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

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Герхард Шредер від 2017 року очолює раду директорів компанії “Роснефть”, а також раду директорів компанії Nord Stream 2, що належить російському “Газпрому”.

Колишній очільник німецького уряду є давнім прихильником Росії. У 2018 році він потрапив до бази “Миротворця” через “спробу легалізації захоплення російськими окупантами українського Криму та виправдання збройної агресії РФ проти України”.

Обрання членів ради відбудеться 30 червня у Санкт-Петербурзі під час річних загальних зборів акціонерів "Газпрому".

Нагадаємо, раніше у німецькому Міністерстві оборони назвали російський трубопровід "Північний потік-2" суто економічним проєктом.

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