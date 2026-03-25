Крилаті ракети BGM-109 Tomahawk, які вважаються одним із ключових ударних засобів США, дедалі частіше фігурують у повідомленнях про можливі відмови та нерозірвані боєголовки. У різних зонах конфліктів, зокрема в Сирії, Іраку та Нігерії, фіксували випадки виявлення нерозірваних крилатих ракет Tomahawk.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на матеріал журналіста та технологічного аналітика Девіда Гемблінга.

Що не так з «Томагавками»

Як відомо, крилата ракета BGM-109 Tomahawk вважається одним із головних інструментів високоточного ураження армії США, здатним бити по цілях на великій відстані. Водночас у відкритих джерелах та матеріалах із зон бойових дій періодично з’являються фото ракет, які не здетонували після удару, що викликає дискусії щодо їхньої надійності.

Автор матеріалу старший журналіст Девід Гемблінг зазначає, що Tomahawk перебувають на озброєнні від 1980-х років і закуповуються США відносно невеликими партіями. За його словами, така модель постачання у поєднанні з активним бойовим використанням призводить до накопичення різних модифікацій ракет у військових арсеналах.

У публікації згадуються випадки, коли в Сирії, Іраку та інших регіонах знаходили нерозірвані боєприпаси після ударів. Зокрема, йдеться про кілька зафіксованих інцидентів із невибухлими ракетами, що стали предметом обговорення у відкритих джерелах.

Окремо підкреслюється висока вартість озброєння: одна ракета Tomahawk разом із пусковим контейнером може коштувати понад 2 мільйони доларів. Також зазначається, що програми подовження ресурсу та модернізації ще більше збільшують витрати на кожну одиницю.

Автор матеріалу нагадує, що будь-яке складне озброєння має певний рівень технічних відмов — від проблем із запуском до збоїв у польоті або відсутності детонації. Водночас підкреслюється, що точна статистика таких випадків є обмеженою, а офіційні дані публікуються не повністю.

Також у статті проводиться порівняння із розвитком дешевших ударних безпілотників, які поступово стають альтернативою дорогим крилатим ракетам у частині бойових завдань. Це пояснюється їхньою масовістю та нижчою вартістю у використанні.

У матеріалі підсумовується, що масштабні інвестиції у модернізацію Tomahawk тривають, однак є також дискусії щодо ефективності та співвідношення ціни й результату у сучасних війнах.

Раніше соратник Дональда Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні необхідно надати далекобійні крилаті ракети Tomahawk. Він вважає, що передавання ракет могло б стати важливим кроком для посилення позицій України у війні проти Росії. Водночас питання постачання таких ракет залишається чутливим у політичному дискурсі США та залежить від рішення чинної адміністрації. Україна раніше неодноразово порушувала питання отримання далекобійних ракет для ударів по військових об’єктах РФ.