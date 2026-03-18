У районі Анапи пролунали вибухи: росіяни заявляють про атаку дронів
У районі російської Анапи пролунала серія вибухів — місцева влада заявляє про роботу ППО через нібито атаку безпілотників.
У Краснодарському краї РФ, зокрема в районі Анапи та Витязєво, пролунало близько десяти вибухів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на очевидців.
За їхніми словами, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами, які було видно над акваторією Чорного моря. Також місцеві жителі чули звук двигуна в небі.
У місті пролунала сирена повітряної тривоги.
Російська сторона заявляє, що протиповітряна оборона нібито збиває українські безпілотники.
Водночас офіційної інформації про постраждалих чи руйнування наразі немає.
Раніше повідомлялося, що далекобійні безпілотники Служби безпеки України уразили одну з ключових нафтотранспортних інфраструктур Росії — нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» у Татарстані.
Ми раніше інформували, що у Мережі з’явилися зображення наслідків удару дронів СБУ, які повторно вразили найбільший у Чорноморському регіоні РФ нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».