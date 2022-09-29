У районі витоку газу з "Північних потоків" були помічені російські кораблі — CNN

Європейські спецслужби проводять перевірку щодо можливої причетності російських суден до ймовірної диверсії, яка стала причиною масштабних витоків газу в Балтійському морі.

Представники європейської служби безпеки спостерігали допоміжні кораблі ВМС Росії поблизу витоків у трубопроводах Nord Stream, які ймовірно, були спричинені підводними вибухами.

Про це повідомило в четвер, 29 вересня, CNN з посиланням на двох представників західної розвідки та ще одне джерело, обізнане з цим питанням.

Представники європейської служби безпеки спостерігали допоміжні кораблі ВМС Росії на початку цього тижня - у понеділок та вівторок. Наразі незрозуміло, чи мали вони якесь відношення до цих вибухів, але це один із багатьох факторів, які слідчі вивчатимуть.

Минулого тижня неподалік від районів, де сталися витоки газу, також спостерігали російські підводні човни, повідомив CNN один із співробітників розвідки.

За словами одного данського військового чиновника, російські кораблі регулярно діють у цьому районі. Однак, він підкреслив, що присутність кораблів не обов’язково свідчить про те, що Росія завдала шкоди.

“Ми бачимо їх щотижня. Останніми роками активність Росії в Балтійському морі зросла. Вони досить часто перевіряють нашу пильність – і в морі, і в повітрі”, - цитує слова військового чиновника CNN.

Водночас такі спостереження кидають додаткові підозри на Росію, у якої достатньо можливостей та мотивації навмисно пошкодити трубопроводи.

Представники США напередодні відмовилися коментувати дані розвідки про кораблі.

Раніше троє американських офіційних осіб заявили, що США поки не мають вичерпних пояснень того, що спричинило три окремі й одночасні витоки в двох трубопроводах у понеділок, 26 вересня.

І Данія, і Швеція займаються розслідуванням, але перевірка місця ще не проведена, подробиці про те, що саме спричинило вибухи, залишаються неповними.

Один європейський чиновник сказав, що в данському уряді проводиться оцінка, і для належного початку розслідування може знадобитися до двох тижнів, оскільки тиск у трубах ускладнює наближення до місця витоку, хоча інше джерело, знайоме з цим питанням сказало, що розслідування може початися вже в неділю.

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили у вівторок, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, “що за цим стоїть іноземна держава”.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки “явним саботажем”.

Водночас високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, із пробоїн газогонів досі виходить технічний газ на поверхню моря. І тим часом німецька спецслужба припускає, що магістралі зруйновані остаточно і ввести їх коли-небудь в експлуатацію буде неможливо.

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