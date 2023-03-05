У разі успішного контрнаступу ЗСУ Путіна виженуть з Кремля — британський генерал

Британський генерал переконаний, що в разі успішного контрнаступу ЗСУ Путіна виженуть з Кремля.
Якщо Україна здійснить успішний контрнаступ, а російська армія розвалиться, то диктатора РФ Володимира Путіна можуть вигнати з Кремля.
Таку думку висловив колишній очільник Генштабу Британії генерал Річард Даннатт в ефірі Sky News.
За його словами, українські військові можуть провести успішний контрнаступ наприкінці весни - на початку літа при належному плануванні та забезпеченні боєприпасами і обладнанням від союзників.
Генерал зазначив, що у такому випадку цього року є реальний шанс досягти вирішального результату на полі бою. Даннатт переконаний, що кілька вирішальних ударів по окупантах, завданих у певних точках на цьому дуже розтягнутому фронті, цілком можуть розхитати моральний дух російських військових та зламати хребет їхньої армії.
"Справа в тому, що вам не обов'язково повністю розбивати армію на полі бою. Ви просто повинні переконати достатню кількість солдатів, що вони програли. Бо коли вони зрозуміють, що програли, вони програють повністю", - сказав Даннатт.
На думку британського генерала, за таких обставин незадоволені розвитком війни російські генерали можуть прогнати Володимир Путіна з Кремля.
"Якщо контрнаступ українців буде достатньо добре спланований, підтриманий і виконаний, що Путін не буде в змозі приймати занадто багато рішень самостійно, що якщо його армія розвалиться і побіжить, то я думаю, що цілком ймовірно, що його також виженуть з Кремля", - сказав Даннатт.
Він додав, що сьогодні група лідерів, які найбільше незадоволені Путіним - це вищий генералітет. Однак хто може прийти до влади замість Путіна генерал прогнозувати не береться.
Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що кількість конфліктів, інцидентів і вибухів, що зростають в Росії, свідчить про втрату контролю всередині країни. Тож в країні відбувається десакралізація "фюрера".
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