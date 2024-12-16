У разі війни на армію Великої Британії чекає небезпечне майбутнє – генерал

Генерал вважає, що Британія перебуває у "переломному моменті", тому майбутнє буде небезпечним.

У разі війни в майбутньому британські солдати та офіцери будуть змушені воювати зі своїми "кволими" лініями постачання і з ворогом, який має більше військ, техніки та сучасних технологій.

Таку думку висловив колишній очільник армії Великої Британії, генерал сер Патрік Сандерс, повідомляє The Times.

Сандерс вважає, що Британія перебуває у "переломному моменті", тому він переконаний, що майбутнє буде небезпечним.

Також читайте Британія готується до ймовірного наступу Путіна на Європу 2027 року: чи вистачить сил армії

Ще перебуваючи на посаді генерал Сандерс у своєму останньому виступі наголошував, що британська армія ніколи не переважала за кількістю та не була блискучою за оснащенням.

"Ми завжди воювали, притиснувшись спиною до стіни. Це те, ким ми є", – сказав він 13 грудня під час виступу перед офіцерами-кадетами, які закінчують навчання у військовій академії Сандхерст.

Автори статті зауважили, що Сандерс був суперечливим начальником генерального штабу через його відверті висловлювання про загрози перед Британією та про стан армії.

Генерал також сказав у своєму виступі перед кадетами-офіцерами про переломний момент історії.

"Перед обличчям непримиренно ворожої і експансіоністської Росії, яку підтримує вісь ядерних озброєних автократій, що керуються принципом "сила є право", ви приєднуєтесь до професії військового у переломний момент і до армії, яка є більш актуальною, ніж будь-коли в моїй кар'єрі", – висловився Сандерс.

Він зазначив, що хоча британська армія й переозброюється, щоби стати "більш смертоносною, ніж втричі більші за неї армії", модернізація потребує часу, якого "бракує".

"Отже, якщо ви будете воювати, а мій досвід показує, що рано чи пізно ви будете воювати, це, швидше за все, буде так, як завжди було з британською армією: ізольовано, з переважальною чисельністю, обладнанням і технологіями, зі слабкими лініями постачання і до того, як країна буде мобілізована", – зробив прогноз генерал.

Водночас він акцентував, що британська армія має "позолочену репутацію військової доблесті, що базується на надзвичайних успіхах".

"Наша країна пишається нами, а наші супротивники і союзники поважають нас", – додав екскерівник армії.

До слова, раніше міністр у справах ветеранів Великої Британії Алістер Карнс висловив думку, що армія його країни буде знищена через "шість місяців або рік" у разі такої великої війни, яка триває в Україні.

Читайте також: