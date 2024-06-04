У разі війни з РФ: НАТО розробляє сухопутні коридори для військ США у Європі – The Daily Telegraph (мапа)

НАТО розробляє численні "сухопутні коридори", щоб спрямувати американські війська та озброєння до лінії фронту в разі великої наземної війни з Росією. За планом, військові США висадяться в одному з п’яти портів. Потім їх спрямують заздалегідь запланованими матеріально-технічними маршрутами, щоб протистояти можливій атаці армії Росії.

Про це пише The Daily Telegraph з посиланням на джерела.

"Сухопутні коридори" напрацьовують на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні підготуватися до конфлікту з Росією в наступні два десятиліття.

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як на саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодилися підготувати 300 000 військових, які перебуватимуть у стані високої готовності для захисту Альянсу.

Плани, зокрема передбачають, що американські війська висаджуються в голландських портах перед тим, а потім поїздами прямують через Німеччину до Польщі. У разі вторгнення Росії до країн НАТО війська США прибудуть до порт Роттердам, а потім будуть відправлені на схід.

Мапа сухопутних коридорів для військ США у Європі / Фото: The Daily Telegraph

Але в НАТО домовляються про розширення маршрутів до інших портів, щоб переконатися, що Росія не зможе розірвати наземні лінії зв’язку.

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"Україна дуже страждає від цих російських ракетних атак дальньої дії на системи матеріально-технічного забезпечення", - сказав генерал-лейтенант Олександр Солфранк, начальник Головного управління матеріально-технічного забезпечення НАТО Jsec.

Якщо сили НАТО, які заходитимуть з Нідерландів, постраждають від російського бомбардування або сили Москви знищать північноєвропейські порти, Альянс збирається зосередитися на портах Італії, Греції та Туреччини.

З італійських портів американські війська можуть пярмувати по суші через Словенію, Хорватію до Угорщини, яка має спільний кордон з Україною.

Подібні плани існують щодо транспортування сил із турецьких і грецьких портів через Болгарію та Румунію, щоб дістатися до східного флангу Альянсу.

Також розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію та Фінляндію.

У цих коридорах військові не будуть обмежені місцевими правилами і зможуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.

Раніше уряд Франції скаржився, що його танки "потрапили в пастку" на іноземних кордонах через бюрократичні процеси під час спроби розгорнути в Румунії в рамках нової схеми захисту від російського вторгнення.

Протягом останніх п'яти років Jsec проводив перевірки, щоб виявити різні маршрути, якими можна було б скористатися для доставки військ для боротьби з російським вторгненням.

Порти в північній Європі, такі як Нідерланди, Німеччина та країни Балтії, вважаються особливо вразливими до російських ракетних атак.

"Усе створено таким чином, щоб була необхідна стійкість – надійність та резерви", - сказав Солфранк.

Після попереджень про те, що НАТО має лише 5% необхідної протиповітряної оборони для прикриття свого східного флангу, командувач Jsec занепокоєний можливостями "земля-повітря" для захисту своїх ключових матеріально-технічних центрів.

"Оцінюючи російську війну в Україні, ми помітили, що Росія атакувала українські логістичні бази. Це має наштовхує на висновки, що величезні бази матеріально-технічного забезпечення будуть атаковані та знищені у першу чергу у випадку конфлікту. Щодо протиповітряної оборони... Її завжди мало. Я не можу уявити ситуації, коли у вас достатньо протиповітряної оборони. Це хороший приклад застосування військового принципу: "Якщо ти хочеш бути сильним скрізь, ти не сильний ніде", - сказав Солфранк.

Нагадаємо, у НАТО назвали строки початку війни з Росією.

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