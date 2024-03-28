У разі вторгнення Росії: в країні ЄС закликали подвоїти оборонні витрати

В Естонії заявили про необхідність подвоїти витрати на оборону протягом наступних двох років, щоб накопичити достатньо боєприпасів задля удару у відповідь у разі вторгнення Росії.

Про це заявив командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Герем, передає Reuters.

За словами Герема, ані загроза ядерної відповіді, ані перспектива значних втрат не зупинять диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить напасти на Естонію, яка буде зруйнована. Тож це не можна допустити, отже Росію потрібно буде швидко відкинути назад.

"Якщо ми дійсно думаємо, що вона (РФ – ред.) може напасти через три роки, то ми повинні приймати рішення вже сьогодні", – сказав Герем.

Служба зовнішньої розвідки Естонії вже заявляла, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступних 10 років і прагне подвоїти кількість військ, розміщених уздовж кордону з країнами Балтії та Фінляндією.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур вже коментував так звані "червоні лінії". Йшлося про деякі країни-союзниці України, які досі мають певні побоювання щодо того, чи надавати те чи інше озброєння. Тож, Певкур назвав це політичним питанням.

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