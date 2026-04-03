Реклама

Заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про можливий вихід країни з НАТО призвели до рідкісного внутрішнього конфлікту в Республіканській партії, де частина впливових політиків відкрито виступила проти цієї ідеї.

Ключові сенатори-республіканці фактично об’єдналися з демократами, щоб публічно засудити такі наміри. Подібна ситуація є нетиповою для американської політики останніх років і майже безпрецедентною за час перебування Трампа при владі.

Реклама

Зокрема, Том Тілліс та Жанна Шахін у спільній заяві нагадали про роль НАТО після терактів 11 вересня, підкресливши внесок союзників у безпеку США.

«НАТО підтримувало Америку, коли на нас напали, і прийшло нам на допомогу після терактів 11 вересня. Їхні солдати воювали і гинули разом з нашими військами в Афганістані», — сказано у заяві.

Водночас сенатори наголосили, що навіть обговорення виходу США з Альянсу суперечить національним інтересам країни.

«Будь-який президент, який розглядає можливість виходу з НАТО, не лише здійснює найбільші мрії Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, але й підриває власні національні інтереси безпеки Америки», — зазначили вони.

Реклама

До критики приєдналися й інші представники політичного істеблішменту. Колишній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл разом із демократом Крісом Кунсом закликали не ігнорувати внесок союзників і не руйнувати єдність Альянсу.

«Суперечки між альянсом такі ж давні, як і сам альянс. Американці в безпеці, коли НАТО сильне та єдине. У наших інтересах, щоб усі союзники обережно підтримували цю єдність», — наголосили сенатори.

Як зазначає видання, найбільш жорсткі критики Трампа серед республіканців нині завершують політичну кар’єру. Зокрема, Том Тілліс не балотується на переобрання, а Мітч Макконнелл після понад 40 років у політиці готується залишити посаду.

Саме це дає їм більше свободи для публічної критики президента без ризику втратити підтримку всередині партії.

Реклама

Водночас закон, ухвалений Конгресом у 2024 році, обмежує повноваження глави держави в цьому питанні: Трамп не може одноосібно вивести США з НАТО. Для такого рішення необхідна підтримка двох третин Сенату або окреме рішення Конгресу.

