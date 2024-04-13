У Республіканській партії побоюються відставки спікера Джонсона через допомогу Україні - The Hill

Представники Республіканської партії США стурбовані та розчаровані тим, що консервативне крило політсили прагнуть змістити другого спікера за шість місяців та застерігають їх від такого кроку.

Про це пише видання The Hill.

У Республіканській партії стурбовані тим, що чим ближче спікер Майк Джонсон до того, щоб поставити на голосування питання про допомогу Україні, тим більше зростає можливість того, що трампістка Марджорі Тейлор Грін спробує провести голосування щодо своєї заяви про відставку, скористувавшись тим самим механізмом, за допомогою якого був усунутий Кевін Маккарті.

"Я просто не знаю, чому хтось інший повинен виконувати цю роботу. Якщо Майк Джонсон виявляється неадекватним, я не знаю нікого іншого, хто б навіть спробував це зробити. У нього найкращі дипломатичні навички, він досить консервативний. Але тягар управління дуже реальний, і я просто не знаю, чому хтось хоче взяти на себе цей тягар на короткий термін", - сказав сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Видання пише, що республіканці в Сенаті були шоковані жовтневим епізодом, коли вісім республіканців і всі демократи зробили Кевіна Маккарті (республіканець, Каліфорнія) першим в історії спікером, якого відсторонили від посади, було б применшенням.

Боротьба за місце спікера, як розпочалась після цього, підірвала подальшу роботу на цілий рік, включаючи державне фінансування.

"Саме те, як Джонсон ставився до фінансування уряду – угода, яку він уклав з демократами, щоб уряд працював – разом з його очікуваним планом винести на голосування законопроєкт про допомогу Україні, підштовхнуло Грін подати заяву про відставку, яка, за її словами, була попередженням для Джонсона. Грін та інші консерватори також розлютилися на Джонсона в п'ятницю за те, що він допоміг ухвалити законопроєкт щодо дозволу на стеження за кордоном без вимоги ордера", - пише The Hill.

Грін поки не ініціювала голосування про відставку, але деякі члени Палати представників вважають, що це лише питання часу.

"Це ціла концепція, що складається з безлічі дрібниць, які продовжують складатися. Це здається неминучим", - зауважила в інтерв'ю виданню The Hill член Палати представників Кет Каммак.

Це непокоїть представників Республіканської партії Сенаті, де вважають, що Джонсон опинився у безвихідному становищі, оскільки він не має права на помилку і, по суті, змушений покладатися на демократів у схваленні ключових питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній американський президент Дональд Трамп не поїде до України, бо цього не хоче диктатор РФ Путін.

Крім того, ми раніше інформували, що у США пропонують надати Україні гроші в борг під заставу прибутків від активів РФ.

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