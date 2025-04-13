Владу Трампа хочуть обмежити / © Getty Images

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Серед сенаторів від Республіканської партії почали зʼявлятись голоси, які кажуть про необхідність обмежити владу президента США Дональда Трампа.

Про це в етері Еспресо заявив колишній радник Державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза.

Він заявив, що такі розмови вже відбуваються серед республіканців, але наразі їх замало для того, щоб реально обмежити повноваження Трампа.

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«Ми починаємо чути, як навіть деякі сенатори-республіканці висловлюють думку, що потрібно обмежити владу Трампа і повернути ці повноваження Конгресу США. Але ми ще дуже далекі від того, щоб ця невелика кількість сенаторів змогла реально обмежити його владу. Я думаю, що ми побачимо, як Трамп відступить від божевілля своєї тарифної політики та глобальної торгівельної війни, коли стане зрозуміло, що економіка США дійсно зазнає величезної шкоди, і ми вже бачимо це на прикладі падіння американських фондових ринків. І я думаю, що незабаром ми побачимо, як все більше і більше американських компаній почнуть заявляти, що вони відкладатимуть свої інвестиційні рішення та плани щодо зростання, що призведе до уповільнення економіки», — пояснив Брайза.

Він заявив, що Білий дім змінить свою політику, як тільки стануть очевидними наслідки торгівельної війни. Але навіть зміна політики не зможе запобігти великим збиткам, які будуть завдані в результаті політики адміністрації Дональда Трампа.

«Це призведе до стагфляції — високої інфляції при низькому зростанні, як це було в США в 1970-х роках. Японія пережила це в 1990-х. Схоже, економіка США йде в тому ж напрямі. І як тільки ми потрапимо в цю економічну катастрофу, я думаю, Трамп не матиме іншого вибору, окрім як відступити від своєї торгівельної війни. Але це відбудеться ціною величезних економічних збитків і потенційних спроб підірвати правову систему США», — додав він.

Брайза переконаний, що Дональд Трамп усе ж спробує порушити законодавчу систему США.

«І останнє: Трамп уже почав тиснути на провідні американські юридичні фірми, які виступали проти нього. І це дуже небезпечно. Закон повинен бути священним у Сполучених Штатах, як і в будь-якій іншій країні. І всі в США, навіть президент, повинні дотримуватися законів. Але Трамп спробує це підважити», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив президента США Дональда Трампа, заявивши, що він розуміє «конфлікт» в Україні краще, ніж будь-який інший західний лідер.

Ми раніше інформували, що Трамп звільнив від нових тарифів низку товарів, які виробляють в Китаї.