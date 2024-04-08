У Республіканській партії заявили, що частина політсили "інфікована" російською пропагандою

Конгресмени від Республіканської партії Сполучених Штатів Майкл Маккол та Майк Тернер заявили, що частина представників їхньої партії була "інфікована" російською пропагандою.

Про це інформує видання The Hill.

У повідомленні вказується, що нещодавно голова іноземного комітету Палати представників, республіканець Майкл Маккол заявив, що пропаганда Кремля потрапила до США та "заразила" значну частину його однопартійців.

В свою чергу Майк Тернер зазначив, що Росія намагається замаскувати антиукраїнські та проросійські меседжі, які конгресмени чують навіть в Палаті представників.

"Я маю на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще невірно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, ​​не так", - пояснив він.

Крім того, за словами Тернера, російська пропаганда вплинула на затримку постачання допомоги для України.

"Тепер, у міру того, як ця пропаганда поширюється, нам стає важче сприймати це як битву між авторитаризмом і демократією, якою вона є. Ми повинні відстоювати демократію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", - наголосив конгресмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голосування в Конгресі щодо допомоги Україні можуть перенести ще на кілька тижнів.

Крім того, ми раніше інформували, що експосол США в ЄС Гордон Сондленд заявив, що причиною затримки з ухваленням Конгресом США допомоги для України є політика ізоляціонізму, якої дотримується впливова частина республіканців.

Читайте також: