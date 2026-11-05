У республіканців зʼявляється новий лідер: хто з найближчого оточення Трампа кидає йому виклик

Венс готується до виборів президента США / © Associated Press

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Нищівна поразка Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу змусила віцепрезидента США Джей Ді Венса діяти рішуче та вийти з тіні Дональда Трампа. Поінформовані джерела повідомляють, що Венс уже почав готувати підґрунтя для виборчої кампанії 2028 року. Він намагається залучити на свій бік розчарованих прихильників чинного президента.

Про це пише Fox News.

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Венс гуртує незадоволених виборців Трампа в альянс «нових правих»

Публічний демарш Венса відбувся в середу вранці. Поки в Білому домі тривала нарада вищого керівництва, покликана виробити єдину позицію щодо результатів виборів, віцепрезидент узяв ініціативу у власні руки. Він публічно розкритикував зовнішньополітичний курс адміністрації та специфіку відносин Вашингтона з Єрусалимом.

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Основною причиною поразки консерваторів Венс безкомпромісно назвав війну в Ірані, підкресливши, що це визнав і сам Трамп. У своєму дописі політик відверто звернувся до однопартійців:

«Причина, через яку ми програли, — це війна. Президент сам сказав це минулої ночі».

Він закликав республіканців припинити самообман і тверезо оцінити втрату контролю над Сенатом на найближчі шість років:

«Якщо ви хочете стверджувати, що це було того варте, що втрата Сенату на наступні 6 років була варта того, тоді так і скажіть. Стверджуйте, що це була виправдана ціна, яку варто було сплатити. Погоджуватися чи не погоджуватися — це принаймні чесно. Але всі знають, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, куди ми рухаємося далі, має починатися саме з цього».

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У своєму дописі Венс зазначив, що соціолог, «один з найрозумніших людей у політиці, яких він знає», окреслив чотири завдання, які допоможуть повернути виборців до Республіканської партії: припинити війну в Ірані, зосередитися на вартості життя та інфляції, ставити Америку на перше місце та змінити відносини з Ізраїлем.

Представник адміністрації Трампа у розмові з Fox News Digital заявив, що ці чотири завдання є закликом Венса до єднання «нових правих» — широкої коаліції республіканців, позиція якої збігається з початковим рухом президента «Америка на першому місці» — не втручатися у військові конфлікти, робити Америку доступною для виховання дітей та закривати кордони.

Проте виборці також вважають, що Трамп надто тісно пов’язаний з Ізраїлем у питаннях зовнішньої політики. Серед частини правих сил війна в Ірані нерозривно пов’язана з впливом Ізраїлю на Близькому Сході та стосунками Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Венс прагне надіслати чіткий сигнал республіканцям, які підтримують Трампа, але не згодні з його зовнішньою політикою або почуваються зрадженими.

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Раніше Трамп визнавав, що Венс «з меншим ентузіазмом» поставився до рішення розпочати війну з Іраном.

Наразі Венса вважають одним із головних кандидатів у президенти від Республіканської партії на виборах 2028 року — разом із державним секретарем Трампа Марко Рубіо.

Наслідки виборів до Конгресу США: останні новини

Нагадаємо, перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США поставила під загрозу масштабні оборонні проєкти Дональда Трампа, зокрема реалізацію оборонного бюджету на 1,5 трильйона доларів та ініціативи на кшталт «Золотого купола» й «Золотого флоту».

Через втрату республіканцями ключових позицій Білий дім більше не зможе швидко ухвалювати необхідне фінансування простою більшістю. На думку оборонних аналітиків, ці ініціативи опинилися під загрозою, а затвердження бюджету, ймовірно, доведеться відкласти та продовжувати за тимчасовою схемою.

Окрім бюджетних обмежень, поразка республіканців, які відігравали важливу роль у розподілі оборонних коштів, принесе адміністрації посилений контроль і парламентські розслідування, зокрема щодо війни з Іраном. Під загрозою опинився й очільник Пентагону Піт Гегсет, якому законодавці закидають хаотичне керівництво та пропонують оголосити імпічмент. Утім, Трамп заявив, що не планує звільняти міністра, оскільки вважає його роботу чудовою.

Крім усього, катастрофічна поразка республіканців на проміжних виборах до Конгресу США спричинила публічний розкол у найближчому оточенні Дональда Трампа. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив у мережі X, що саме війна з Іраном стала головною причиною втрати контролю над обома палатами Парламенту, оскільки змусила виборців відвернутися від партії через зростання вартості життя та відхід від принципу «Америка на першому місці».

Цю позицію повністю підтримав і син президента — Дональд Трамп-молодший, що сигналізує про посилення внутрішнього конфлікту в русі MAGA.

Попри різку критику з боку соратників, Дональд Трамп відкинув звинувачення та назвав рішення розпочати воєнну кампанію єдиним правильним.

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