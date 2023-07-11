У РФ 19-річному хлопцеві зняли скальп через зелений ірокез (фото)

У російському місті Електросталь Московської області 19-річному парубкові зрізали скальп через зелений ірокез.

Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

Повідомляється, що молодик підійшов до групи чоловіків і хотів попросити у них сигарету. Проте тим не сподобалася зачіска юнака, вони принизили хлопця і обізвали "півнем" (що у російському кримінальному сленгу означає пасивного гомосексуаліста).

Між ними виник конфлікт, а друзі власника зеленого ірокезу втекли. "Борці за скрєпи" знерухомили жертву і ножем зрізали з його голови ірокез разом зі шкірою.

Фото: t.me/breakingmash

Хлопця госпіталізували, але він залишився живим.

Моторошне фото хлопця після нападу "борців за скрєпи" / Фото: t.me/breakingmash

"Я підійшов до двох людей неросійської зовнішності стрільнути цигарку. Відбулася розмова щодо моєї зовнішності, що їм це не сподобалося. Наприкінці цієї розмови мені почало зрізати волосся разом з частиною скальпу", — розповів молодий чоловік.

Спочатку повідомлялося, що на парубка напали мігранти з країн колишнього СНД. Пізніше російська поліція затримала одного із підозрюваних. Ним виявився 24-річний мешканець Республіки Комі. Пошуки другого нападника продовжуються.

Раніше повідомлялося, що в Росії розстріляли командира підводного човна, який причетний до ракетного удару по Вінниці.

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