Двоє чоловіків почали зрізати волосся хлопця разом із частиною скальпу.
У російському місті Електросталь Московської області 19-річному парубкові зрізали скальп через зелений ірокез.
Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.
Повідомляється, що молодик підійшов до групи чоловіків і хотів попросити у них сигарету. Проте тим не сподобалася зачіска юнака, вони принизили хлопця і обізвали "півнем" (що у російському кримінальному сленгу означає пасивного гомосексуаліста).
Між ними виник конфлікт, а друзі власника зеленого ірокезу втекли. "Борці за скрєпи" знерухомили жертву і ножем зрізали з його голови ірокез разом зі шкірою.
Хлопця госпіталізували, але він залишився живим.
"Я підійшов до двох людей неросійської зовнішності стрільнути цигарку. Відбулася розмова щодо моєї зовнішності, що їм це не сподобалося. Наприкінці цієї розмови мені почало зрізати волосся разом з частиною скальпу", — розповів молодий чоловік.
Спочатку повідомлялося, що на парубка напали мігранти з країн колишнього СНД. Пізніше російська поліція затримала одного із підозрюваних. Ним виявився 24-річний мешканець Республіки Комі. Пошуки другого нападника продовжуються.
Раніше повідомлялося, що в Росії розстріляли командира підводного човна, який причетний до ракетного удару по Вінниці.
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