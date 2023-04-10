У РФ 21-річний хлопець назвав себе богом та спалив знайомого в багатті

Житель Підмосков'я спалив знайомого в багатті та пояснив свій вчинок тим, що є богом.

Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

За інформацією каналу, інцидент трапився на території бази будівельної компанії. 21-річного хлопця помітив співробітник бази, який їхав разом із сім'єю на машині. Чоловік побачив, що хлопець сидить біля багаття, де лежить тіло.

На питання про те, що відбувається, хлопець схопився і з криком "Я — бог" і напав з ножем на очевидця. Той дістав травматичний пістолет і шість разів вистрілив у живіт та шию маніяка. Той потрапив до лікарні. Попередньо відомо, що перед злочином зловмисник накурився гашишу.

Згодом з'ясувалося, що у вогні опинився 59-річний чоловік, якому перерізали горло, а потім кинули в багаття.

Раніше повідомлялося, що на захопленій території окупант убив 12-річного хлопчика.

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