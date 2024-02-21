У РФ активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війни проти України

Жінкам пропонують підписати контракт на рік.
За даними наших джерел у Росії активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війні проти України.
Про це інформує Центр національного спротиву.
Зокрема, впродовж останніх місяців Міноборони Росії проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах РФ. Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика. При згоді на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли, що у Маріуполі помітили збільшення військової техніки окупантів.
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