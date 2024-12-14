У РФ автобус із пораненими військовими врізався в "УРАЛ": є жертви - ЗМІ

Поранення отримали майже півсотні людей.
У Воронезькій області на трасі "Воронеж-Луганськ" сталося лобове зіткнення автобуса та вантажівки "УРАЛ" у яких у той час були поранені російські солдати
Про це повідомляють джерела видання ASTRA.
Згідно з інформацією, аварія сталася ввечері 13 грудня, близько 23:00, у Кам’янському районі. У автобусі перебували російські військовослужбовці, які отримали поранення під час війни проти України. Внаслідок аварії загинули обидва водії транспортних засобів, один поранений військовий із автобуса та двоє військових, що знаходилися в "УРАЛі". Ще 46 російських військових отримали поранення.
Деталі аварії поки що офіційно не коментували, однак інформація про ДТП з’явилася у місцевих пабліках.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську вантажівка з російськими військовими протаранила легкове авто з людьми.
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