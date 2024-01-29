У РФ біля московського аеропорту будують секретний об'єкт для Путіна - подробиці

У РФ біля московського аеропорту триває глобальне секретне підземне будівництво на випадок можливої ядерної війни.

Про це пише російський паблік ВЧК-ОГПУ.

Зазначається, що у районі Внуківського шосе є надсекретний об'єкт, який існує ще з часів СРСР і замаскований під вічне будівництво

Саме до цього об'єкту підходять із Кремля, Міноборони та Луб'янки секретні підземні нитки, так званого "Метро 3".

"Замаскована під будівництво будівля стоїть у районі Внуково ще з 80-х років минулого століття, під землею цей об'єкт має на глибині понад 100 метрів спеціальний технічний зал, де ще з радянських часів були заховані спеціальні броньовики, на яких політичне та військове керівництво у разі ядерного удару по Москві, мало дістатися ангарів спецстоянки "Внуково" і залишити столицю", - мовиться в повідомленні.

Радянський недобуд, що оберігається 40 років, ожив, але всі роботи ведуться лише глибоко під землею.

Зараз у найкоротші терміни вирішується проблема підземного переходу. Утім, в Кремлі зіткнулися з багатьма проблемами.

"Дуже складні ґрунти в районі Внуково, проблеми з персоналом, точніше з гострою нестачею підземних будівельників та, звичайно, з обладнанням, яке в основному зарубіжного виробництва. Проблематично було і з вивезенням глинистого ґрунту та маскуванням самих робіт, але зараз будівництво підходить до завершення", - пише паблік.

Нагадаємо, очільник російської СЗР заявив, що в України та її уряду "дуже сумна доля" і що "Росія не зупиниться на півдорозі".

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