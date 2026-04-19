У РФ блогери прозріли і критикують російську ППО після успішних ударів ЗСУ

Російські блогери критикують протиповітряну оборону РФ після успішних українських ударів по обʼєктах нафтової та оборонної промислової інфраструктури.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, відомий російський «воєнкор» опублікував ймовірну записку від військовослужбовця російської ППО. В ній йдеться про те, що українські війська змогли завдати удару по порту Усть-Луга, оскільки російська протиповітряна оборона не мала достатньої кількості ракет класу «земля-повітря» для захисту, що призвело до перевантаження російської ППО.

"Це свідчить про те, що російські федеральні суб'єкти лише починають серйозно реагувати на українські удари великої дальності й досі не засвоїли уроків попередніх провалів російської протиповітряної оборони або ж власної кампанії ударів по українській інфраструктурі", - зазначають експерти.

Нагадаємо, Росія стає ще більш авторитарною державою, а в планах Кремля ще більше закручування гайок. І підтвердженням цьому є не лише розширення повноважень силових структур РФ, а й зусилля відновлення у країні радянської системи цензури.

У Росії останніми тижнями посилюється цензура, що вже спричинило зростання невдоволення серед населення та навіть частини прокремлівських середовищ.

За даними соціологів, рівень довіри до президента Володимира Путіна знизився з 76% до 71% на тлі обмеження доступу до месенджера Telegram та інших інформаційних ресурсів. Водночас повідомляється про критику дій влади з боку російських пропагандистів і військових блогерів, які скаржаться на проблеми зі зв’язком і неефективність витрат.