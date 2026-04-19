ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

У РФ блогери прозріли і критикують російську ППО після успішних ударів ЗСУ

У Росії почала поширюватися критика в бік військового командування через удари ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Москва

Москва / © pexels.com

Російські блогери критикують протиповітряну оборону РФ після успішних українських ударів по обʼєктах нафтової та оборонної промислової інфраструктури.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, відомий російський «воєнкор» опублікував ймовірну записку від військовослужбовця російської ППО. В ній йдеться про те, що українські війська змогли завдати удару по порту Усть-Луга, оскільки російська протиповітряна оборона не мала достатньої кількості ракет класу «земля-повітря» для захисту, що призвело до перевантаження російської ППО.

"Це свідчить про те, що російські федеральні суб'єкти лише починають серйозно реагувати на українські удари великої дальності й досі не засвоїли уроків попередніх провалів російської протиповітряної оборони або ж власної кампанії ударів по українській інфраструктурі", - зазначають експерти.

Нагадаємо, Росія стає ще більш авторитарною державою, а в планах Кремля ще більше закручування гайок. І підтвердженням цьому є не лише розширення повноважень силових структур РФ, а й зусилля відновлення у країні радянської системи цензури.

У Росії останніми тижнями посилюється цензура, що вже спричинило зростання невдоволення серед населення та навіть частини прокремлівських середовищ.

За даними соціологів, рівень довіри до президента Володимира Путіна знизився з 76% до 71% на тлі обмеження доступу до месенджера Telegram та інших інформаційних ресурсів. Водночас повідомляється про критику дій влади з боку російських пропагандистів і військових блогерів, які скаржаться на проблеми зі зв’язком і неефективність витрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie