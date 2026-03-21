У РФ блокують Інтернет: чого боїться влада і до чого тут Україна

Кремль посилює контроль над інформаційним простором у РФ

Влада Росії обмежує доступ до Мережі в різних регіонах країни, блокує роботу месенджерів Telegram і WhatsApp та перекриває десятки VPN, через які користувачі могли обходити заборони.

Про це пише Reuters.

«Посилення контролю над Інтернетом потрібне Росії, щоб краще тримати ситуацію всередині країни під час війни проти України. Якщо вона затягнеться, підтримка серед людей може слабшати, тому після її завершення влада, ймовірно, готуватиметься до можливих протестів», — вважають журналісти.

Зазначається, що після завершення війни в Афганістані у 1989 році Росія зіткнулася з серйозними потрясіннями. Повернення військових спричинило сплеск злочинності, а розпад СРСР у 1991 році ще більше погіршив ситуацію.

Два російські джерела, знайомі з темою обмежень в Інтернеті, розповіли, що Москва вивчила досвід Китаю та Ірану і наказала владі створити спосіб блокувати Мережі та соцмереж.

У центральних районах Москви вже майже тиждень не працює мобільний інтернет. Оператори заявляють, що від них нічого не залежить. Влада не називає строків, коли перебої закінчаться, пояснюючи це турботою про безпеку.

10 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що обмеження пов’язані із «забезпеченням безпеки», а наступного дня додав, що відключення є законними і триватимуть стільки, скільки потрібно.

«Влада щодня знаходить нові причини, щоб обмежити доступ росіян до Telegram і тим самим тисне на право на приватність та свободу слова. Це сумно. Держава, яка боїться власних людей», — сказав засновник Telegram Павєл Дуров.

Раніше повідомлялося, що Росія блокує WhatsApp, західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та засоби обходу обмежень. Кремль посилює кампанію, аби відновити контроль над інформаційним простором РФ, а задля запобігання доступу до глобальної мережі Інтернет.

Також Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу Telegram. Це викликало обурення з боку російських солдатів та військових блогерів, бо може стати фатальним для армії Росії.