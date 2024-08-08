Російські військові розлючені тим, що Міноборони РФ нездатне забезпечити безпеку на кордонах.

У Москві бояться використання винищувачів F-16 під час операції у Курській області, попри заяви Кремля про контроль над областю.

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що російське командування не очікувало операції. У Курській області. Зокрема це стало наймасштабнішою атакою на територію РФ після того, як диктатор Путін віддав наказ на вторгнення до України у лютому 2022 року.

Журналісти пишуть, що, ймовірно, ця операція готувалась заздалегідь, оскільки Україна підтягнула до кордону своїх засоби ППО для захисту наземних військ.

Крім того, у Росії бояться, що Україна задіє. Уданій операції винищувачі F-16, які були надані західними партнерами.

Видання пише, що російські військові розлючені тим, що Міноборони РФ нездатне забезпечити безпеку на кордонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не попереджала США про операцію у Курській області.

Крім того, ми також інформували, що у Курській області в полон потрапило багато росіян.

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