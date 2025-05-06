У РФ через атаку невідомих дронів закрили низку аеропортів

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 6 травня 2025 року у Росії закриті аеропорти Калуги, Волгограда та Саратова через атаку дронів.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Продовжують надходити підтвердження того, що триває атака невідомих безпілотників одразу на кілька російських регіонів. Росавіація оголосила про закриття аеропортів Калуги, Волгограда і Саратова.

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Незадовго до цього російське відомство оголосило про закриття московських аеропортів, розташованих на південь від російської столиці.

Калуга, Москва, Саратов і Волгоград розташовані в сотнях кілометрів один від одного в різних регіонах європейської частини Росії.

Нагадаємо, що раніше Москву атакували невідомі безпілотники.