У РФ цього року зекономлять на новорічних прикрасах, щоб відправити більше грошей на війну

Влада відразу кількох регіонів РФ відмовилася від запуску феєрверків, закупівлі новорічних прикрас і масових гулянь. Вулиці міст прикрашатимуть уже наявними іграшками та ілюмінацією, а зекономлені гроші спрямують на фронт.

Про це повідомляє російська редакція "Радіо Свобода".

Святкового феєрверку в новорічну ніч не буде, зокрема в Новоросійську. Мер російського міста Андрій Кравченко заявив, що запуск феєрверку - це "хвилинне, але дороге" задоволення. Натомість кошти, виділені на салют, будуть спрямовані на закупівлю обладнання для фронту.

Скасувати новорічні феєрверки, а зекономлені гроші спрямувати на військові потреби, розпорядився і мер Сочі Олексій Копайгородський. Він закликав до того ж місцевих жителів і бізнесменів.

"Це буде найкращим подарунком для наших земляків на передовій спеціальної військової операції та їхніх сімей", - написав Копайгородський у своєму телеграм-каналі. За його словами, акцент у різдвяні та новорічні свята буде зроблено на "зміцненні сімейних цінностей, вітчизняній культурі та патріотичній тематиці".

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв під час "прямої лінії" нагадав про введену в регіоні після початку війни в Україні заборону феєрверків і закликав жителів утриматися від їхнього запуску, проте пообіцяв "не хапати людей за руку".

"Давайте дочекаємося завершення спецоперації, повернуться наші бійці, а потім з усією душею будемо зустрічати Новий рік так, як ми звикли. А зараз побережемо наших колег із правоохоронних органів і військових", - сказав Кондратьєв.

Нагадаємо, Кремль 2024 року збирається спрямувати на війну 30% загальних видатків держбюджету. Мінфін РФ пропонує оборонний бюджет у розмірі 10,8 трильйона рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і збільшення на 68% у порівнянні з 2023 роком.

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