У РФ дрони атакували військовий аеродром "Морозовськ": лунають вибухи та зайнялась пожежа (відео)

На російському військовому аеродромі "Морозовськ", що у Ростовській області, в ніч проти 3 серпня пролунала серія потужних вибухів та зайнялась пожежа.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Місцеві жителі пишуть, що в районі аеродрому "Морозовськ" чутно вибухи та зайнялася пожежа.

Губернатор регіону підтвердив, що "низка складських об'єктів спалахнула через масовану атаку БПЛА в Кам'янському та Морозівському районах Ростовської області".

Аеродром "Морозовськ" - це діючий військовий аеродром у Ростовській області. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ГУР уточнили кількість пошкоджених російських бомбардувальників після вибуху на аеродромі "Оленья".

Крім того, ми раніше інформували, що експерт розповів, як скоротити можливості Росії використовувати проти України авіацію.

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