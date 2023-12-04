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У РФ дружини мобілізованих пишуть скарги на пряму лінію із Путіним

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У РФ дружини мобілізованих пишуть скарги на пряму лінію із Путіним

Російські окупанти

Вони закликають наслідувати їхній приклад інших родичів мобілізованих.

Учасниці регіонального чату родичів мобілізованих розповідають про відправлення СМС на пряму лінію з президентом РФ, що відбудеться 14 грудня. У них вони пишуть про проблеми чоловіків, які перебувають на фронті в Україні.

Про це пише DW.

Близько 30 учасниць самарського чату "Шлях додому" повідомили, що відправили СМС на пряму лінію, поскаржившись на відсутність у мобілізованих відпусток, складну процедуру виплат за поранення та інші проблеми.

Крім того, деякі які учасниці планують відправляти такі повідомлення щодня і закликають наслідувати їхній приклад інших родичів мобілізованих.

Додамо, що сім'ї мобілізованих у Росії останніми місяцями все активніше виступають із вимогою повернути додому чоловіків, які пробули на війні в Україні більше року. Вони вимагають обмежити одним роком граничний термін перебування мобілізованих на війні, комісувати всіх поранених, а також розширити перелік хвороб, через які не можна призувати до армії.

Місцева влада відмовляє родичам у проведенні мітингів по всій Росії, посилаючись на пандемію COVID-19. У Кремлі вимог фактично не коментували.

Нагадаємо, російське Міноборони запропонувало змінити вимоги до здоровʼя призовників на військову службу "з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".

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Дата публікації
Перегляди
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