У РФ дружини мобілізованих пишуть скарги на пряму лінію із Путіним

Учасниці регіонального чату родичів мобілізованих розповідають про відправлення СМС на пряму лінію з президентом РФ, що відбудеться 14 грудня. У них вони пишуть про проблеми чоловіків, які перебувають на фронті в Україні.

Про це пише DW.

Близько 30 учасниць самарського чату "Шлях додому" повідомили, що відправили СМС на пряму лінію, поскаржившись на відсутність у мобілізованих відпусток, складну процедуру виплат за поранення та інші проблеми.

Крім того, деякі які учасниці планують відправляти такі повідомлення щодня і закликають наслідувати їхній приклад інших родичів мобілізованих.

Додамо, що сім'ї мобілізованих у Росії останніми місяцями все активніше виступають із вимогою повернути додому чоловіків, які пробули на війні в Україні більше року. Вони вимагають обмежити одним роком граничний термін перебування мобілізованих на війні, комісувати всіх поранених, а також розширити перелік хвороб, через які не можна призувати до армії.

Місцева влада відмовляє родичам у проведенні мітингів по всій Росії, посилаючись на пандемію COVID-19. У Кремлі вимог фактично не коментували.

Нагадаємо, російське Міноборони запропонувало змінити вимоги до здоровʼя призовників на військову службу "з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".

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