У РФ екс-бойовик "Вагнера" влаштував дебош у поїзді і почав погрожувати попутникам (відео)

Зек був завербований ПВК "Вагнер" і звільнився після того, як деякий час провоював проти України

У Росії колишній бойовик ПВК "Вагнер" влаштував дебош у поїзді

Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram канал Baza.

За даними паблика, окупант вихвалявся, що є колишнім бойовиком "Вагнера" і почав чіплятися до попутників. Він заявив, що вийшов із в'язниці на волю завдяки тому, що погодився воювати проти України.

Екс-бойовик намагався курити у вагоні, чіплявся до пасажирів і почав погрожувати людині, яка знімала те, що відбувається на телефон. В результаті на одній із найближчих станцій його зняли з поїзда та передали силовикам.