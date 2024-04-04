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У РФ екс-бойовик "Вагнера" влаштував дебош у поїзді і почав погрожувати попутникам (відео)

У РФ екс-бойовик "Вагнера" влаштував дебош у поїзді і почав погрожувати попутникам (відео)

"Герої СВО" продовжують тероризувати росіян / Фото: Associated Press

Зек був завербований ПВК "Вагнер" і звільнився після того, як деякий час провоював проти України

У Росії колишній бойовик ПВК "Вагнер" влаштував дебош у поїзді

Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram канал Baza.

За даними паблика, окупант вихвалявся, що є колишнім бойовиком "Вагнера" і почав чіплятися до попутників. Він заявив, що вийшов із в'язниці на волю завдяки тому, що погодився воювати проти України.

Екс-бойовик намагався курити у вагоні, чіплявся до пасажирів і почав погрожувати людині, яка знімала те, що відбувається на телефон. В результаті на одній із найближчих станцій його зняли з поїзда та передали силовикам.

Раніше повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замість сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Раніше стало відомо, що в РФ зека, який розчленував свою співмешканку, помилували за те, що він три місяці провоював проти України.

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