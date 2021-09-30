У РФ головного редактора "The Insider" оголосили в розшук: проти нього порушено кримінальну справу

У РФ головного редактора "The Insider" оголосили в розшук: проти нього порушено кримінальну справу

Доброхотов підтвердив, що наразі перебуває за межами Росії.

У Росії шефредактора видання "The Insider" Романа Доброхотова, до батьків якого вранці 30 вересня прийшла з обшуками поліція, оголосили в розшук.

Про це повідомила його адвокатка Юлія Кузнєцова, пише "РБК".

"23 вересня він був оголошений в розшук слідчим управлінням ФСБ Росії", - розповіла Кузнєцова та додала, що 30 вересня поліція провела обшуки за трьома адресами - у квартирі у батьків журналіста, у квартирі його дружини та її сестри.

Кузнєцова також повідомила, що 7 липня було порушено кримінальну справу проти Доброхотова за статтею про незаконний перетин кордону (ч.1 ст.322 КК). За її словами, в матеріалах справи йдеться, що у період від 31 липня до 1 серпня Доброхотов "незаконно перетнув державний кордон Російської Федерації у напрямку Воронезької та Луганських областей".

Сам Доброхотов підтвердив "РБК", що наразі перебуває за межами Росії, однак, де саме, він не уточнив.

У липні у Доброхотова і його батьків вже відбувався обшук у справі про наклеп, у якій журналіст фігурує як свідок. Ідеться про розслідування "The Insider" про імовірні зв’язки нідерландського блогера Макса ван дер Верффа з російськими спецслужбами. Ван дер Верфф вважає, що Доброхотов його оббрехав, виступивши з твердженнями, що той отримував від російського Міністерства оборони гроші за публікації про збитий у 2014 році малайзійський "Боїнг".

Варто зазначити, що видання "The Insider", яке зареєстроване в Латвії та відоме резонансними розслідуваннями про роботу російських спецслужб, у РФ визнане іноземним агентом.

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