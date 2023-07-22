У РФ готують репресії проти "ура-патріотів": У Мережу злили секретні російські документи

Російське керівництво готується тиснути на своїх "ура-патріотів", яких звинувачують у "дискретації політичного керівництва, деорганізації міністерства оборони й армії та деморалізації населення".

У Мережі з'явилася інформація, що у Росії готують репресії проти затятих патріотів РФ. Серед них, зокрема, Ігор Стрєлков-Гіркін, Захар Прилєпін, Олег Царьов та інші.

Про це повідомив російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Зазначається, що відповідні документи "випливли" до мережі після невдалого заколоту Євгена Пригожина та ПВК "Вагнер". У них російським "ура-патріотам" виставили кілька звинувачень, зокрема щодо дискретації політичного керівництва, деорганізації міністерства оборони й армії та деморалізації населення.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Першим до списку потрапив екснардеп Партії регіонів, зрадник України Олег Царьов. Також у списку відомий російський терорист-письменник Захар Прилєпін і депутат Держдуми Євген Федоров.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Саме їх звинувачують у дискредитації політичного керівництва Росії. У документі навіть наводяться їхні цитати, за які їх, власне, і збираються "притискати".

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

У "деорганізації міноборони та армії" звинувачують ексочільника так званої "ДНР" Ігора Стрєлкова-Гіркіна, а також ексрадницю керівника Держдуми Анастасію Кашеварову й депутата Держдуми Андрія Гурульова.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Третю групу людей звинуватили у "деморалізації населення". Туди увійшли російська пропагандистка Тетяна Монтян та депутат Держдуми Михайло Делягін.

Нагадаємо, російські правоохоронці 21 липня затримали терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Його забрали просто з дому близько полудня. У квартирі Гіркіна співробітники Слідчого комітету РФ провели обшуки.

Його звинувачують у публічних закликах в Інтернеті до здійснення екстремістської діяльності.

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