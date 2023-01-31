У РФ хочуть надати статус іноагента Лесі Українці, а її пам'ятники замінити на Кадирова та Пригожина

В Росії багато "своїх орлів".

У Держдумі РФ запропонували надати статус іноагента українській письменниці, перекладачці та культурній діячці Лесі Українці, а також знести всі її пам'ятники. Натомість замість них хочуть встановити монументи керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину чи голові Чечні Рамзану Кадирову.

Про це заявив російський депутат Андрій Гурульов в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Гурульов запротестував проти покладання квітів і дитячих іграшок до пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі, де вшановують пам'ять про загиблих у ракетному теракті в Дніпрі.

"Це справжній іноагент. Народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажімо прямо, погано. У законі ж ніде не говориться, що іноагент обов'язково повинен бути живим?",- сказав він.

На думку росіянина, в РФ є багато своїх "орлів", якими можна замінити пам'ятник.

"Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина і Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців... Головне-політ патріотичної фантазії", - підсумував він.

Додамо, що біля меморіалу жертвам обстрілу Дніпра (пам'ятник Лесі Українці) у Москві раніше поліція затримала громадянку РФ Катерину Вареник, яка вийшла з одиночним пікетом під гаслом "Україна нам не вороги, а брати".

Додамо, що українці можуть потопити "Москву". ТСН розповідав, де і як це можна зробити.

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