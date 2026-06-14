У РФ горять хімзавод "Азот" та нафтобаза: де ще гриміли вибухи вночі

У РФ знову було неспокійно / © Associated Press

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У ніч проти 14 червня безпілотники атакували територію Росії. У Тульській області під удар потрапив Новомосковський хімічний завод «Азот», після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи, після яких на об’єкті виникло займання.

Губернатор Тульської області заявив, що уламки дронів впали на території одного з промислових підприємств. Назву об’єкта він не уточнив.

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Супутниковий сервіс NASA Firms, який відстежує температурні аномалії, також зафіксував пожежу на території заводу «Азот».

Також у ніч проти 14 червня вибухи фіксували у Смоленській області. За попередніми даними, під удар могла потрапити залізнична інфраструктура у Вязьмі.

У місті Орел повідомляли про пожежу в багатоповерховому будинку. Обставини займання уточнюються.

Під ранок 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії, вдаривши по нафтобазі у Рибінську. На тлі атаки на регіон місцева влада перекрила рух на виїзді з Ярославля у бік Москви.

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Що відомо про завод «Азот» у Новомосковську

«Азот» є одним із найбільших хімічних підприємств Росії. Завод виробляє мінеральні добрива, аміак, азотну кислоту, метанол та інші хімічні матеріали. Крім того, продукція підприємства може використовуватися як сировина для виробництва вибухівки та боєприпасів.

Удари по Росії — останні новини

У ніч проти суботи, 13 червня, безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю РФ, внаслідок чого виникла пожежа на місцевому морському терміналі.

Напередодні безпілотники знову атакували нафтопереробний завод в російському Туапсе. Через обстріл загорілися щонайменше два резервуари на НПЗ. Окрім того, тимчасово припиняв роботу аеропорт у Краснодарі.

Стратегія ЗСУ змістилася на знищення маршрутів постачання, що ставить армію РФ у скрутне становище. Зокрема, українські атаки на Керченський міст змусили окупантів переорієнтуватися на вразливий «сухопутний міст» через Донбас, який тепер активно атакують українські дрони.

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Особливо сильного тиску зараз зазнає Крим. Повторні українські атаки на Керченський міст із застосуванням ракет, замінованих вантажівок і морських дронів призвели до того, що російська армія заборонила використовувати його для паливних цистерн та іншого великогабаритного транспорту.

За оцінками полковника запасу Владислава Селезньова, удари ЗСУ по Чонгарському мосту, разом із атаками на Кримський міст та поромні переправи, створюють критичне навантаження на логістику окупантів. Систематичне знищення цих вузлів має накопичувальний ефект і вже ставить постачання російського угруповання на півдні на межу колапсу, а Україна має ресурси для подальшого посилення цього вогневого тиску.

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