У РФ горить один із найбільших НПЗ: під ударом могла опинитися одразу низка підприємств

Пожежа на НПЗ у РФ

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У російській Уфі в результаті атаки дронів горить нафтопереробний завод «Башнєфть-Новойл». Після атаки над містом помітили дим, а місцевий аеропорт тимчасово обмежив роботу.

Про це повідомляють Телеграм-канали.

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На НПЗ спалахнула ключова нафтопереробна установка. Мова йде про установку каталітичного риформування Л-35. Це ключовий елемент технологічного ланцюжка будь-якого великого нафтопереробного заводу.

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У північній промисловій зоні Уфи розташовані одразу три великі нафтопереробні підприємства: «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» та «Башнефть-Уфанефтехим».

Разом вони утворюють Уфимський нафтопереробний комплекс, який належить компанії «Башнефть», що входить до структури «Роснефти». Сукупна потужність трьох заводів становить близько 23,5 млн тонн сировини на рік.

Нагадаємо, 30 жовтня 2026 року Сили оборони України здійснили атаку за допомогою безпілотників на Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.

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