У РФ ініціативна група офіційно підтримала кандидатуру Путіна на виборах: хто до неї увійшов

Президент РФ Володимир Путін, 8 грудня, під час зустрічі з "героями" Росії у Кремлі Путін повідомив, що висуне свою кандидатуру на президентські вибори.

Про це пише BBC.

Ініціативна група виборців одноголосно підтримала самовисування Володимира Путіна на виборах президента Росії 2024 року. Таким чином, дано офіційний старт президентської кампанії.

"На захід було зареєстровано понад 500 осіб. До ініціативної групи увійшли секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, голова " Справедлива Росія — За Правду" Сергій Миронов, режисер Микита Міхалков, співак Ярослав Дронов (Шаман), диригент Валерій Гергієв, актор Володимир Машков, а також фігуристи Тетяна Навка та Євген Плющенко.

Крім того, завтра, 17 грудня, пройде ще один з'їзд "Єдиної Росії", який також одноголосно підтримає кандидатуру Путіна

Коли відбудуться вибори в РФ

Центрвиборчком раніше оголосив, що голосування на виборах зроблять триденним – з 15 по 17 березня.

Тим часом опозиція (зокрема, яка опинилася за межами країни) підходить до виборів у стані тотальної зачистки на тлі війни в Україні — і сперечається про стратегії поведінки.

Напередодні, 14 грудня, диктатор Володимир Путін провів щорічну пресконференцію та так звану "пряму лінію", відповідаючи на запитання журналістів та самих росіян.

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