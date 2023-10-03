У РФ колишній "вагнерівець" після повернення з України живцем спалив кількох людей: деталі інциденту

Екснайманці Євгена Пригожина продовжують вчиняти беззаконня у Росії. Цього разу один з них живцем спалив двох людей.

У Красноярському краї РФ екснайманець ПВК "Вагнер", який повернувся з війни проти України, підпалив будинок із людьми. Унаслідок пожежі загинули двоє людей.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Інцидент стався в селі Єрмаківське в ніч проти 3 жовтня. Будинок, який підпалив колишній "вагнерівець", розташований на вулиці Леніна. Сусіди які помітили полум'я, викликали російських рятувальників, але виявилося пізно. У будинку знайшли труп господині і, імовірно, її дочки.

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, за підозрою в підпалі будинку затримано 31-річного екс-найманця ПВК "Вагнер", який повернувся з війни в Україні в травні 2023 року. Чоловік був раніше судимий за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Навіщо він підпалив будинок із людьми, з'ясовується.

Скандали з "вагнерівцями" після розформування

У Росії засуджений за вбивство 34-річний "зек" записався до ПВК "Вагнер" та поїхав на війну проти України. Після повернення з фронту він знову вбив жінку.

Інший найманець ПВК, який повернувся додому з війни в Україні, у Нижегородській області РФ облив бензином і живцем спалив свою сестру. Причиною вбивства стала побутова сварка.

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