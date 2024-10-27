У РФ колишній вагнерівець у напівголому вигляді кидався на людей з ножем — Росгвардія його застрелила

В Росії, у місті Челябінськ, колишній найманець ПВК Вагнера у напівголому вигляді кидався на людей з ножем і був застрелений співробітниками Росгвардії.

Про це повідомило місцеве видання 74.ru.

Попередньо відомо, що інцидент стався у Тракторозаводському районі Челябінська. Свідки повідомили про агресивного напівоголеного чоловіка, який кидається на перехожих на вулиці з ножем. На виклик виїхали співробітники патрульно-постової служби, проте той втік і сховався в одній із осель.

Згодом на місце події прибули співробітники Росгвардії. Проте чоловік і з ними поводився агресивно.

Як повідомили джерела місцевим журналістам, застрелений чоловік — боєць ПВК (ймовірно, ПВК Вагнера — ред.), раніше був судимий за вживання наркотиків та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, раніше полонений із ПВК "Вагнер" розповів про похід на Москву. Він заявив, що їхнім завданням було "обнулити" Шойгу і Герасимова.

Читайте також: